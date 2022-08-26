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Оккупанты ударили по техникуму и школе в Донецкой области: есть разрушения

Фото: оккупанты ударили по техникуму и школе в Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты в ночь на 26 августа нанесли массированный удар по Донецкой области. В результате обстрела повреждены жилые дома и учебные заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Так, этой ночью наибольшую активность враг проявлял в Бахмутском и Краматорском районах.

В Северске вследствие обстрелов повреждены четыре дома. По одному из них был нанесен прямой удар.

В Краматорском районе россияне попали в два учебных заведения: в Химико-механический техникум в Славянске и школу в Николаевке. Кроме того, в Николаевке повреждены 5 жилых домов.

Также в Константиновской общине из-за вражеских обстрелов вспыхнул пожар - выгорело 30 га стерни и 0,3 га лесополосы.

Громко прошла ночь в Светлодарской общине. Под огонь попали Одрадовка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Николаевка, Пески и Майорск.

Неспокойно ночь прошла и в Соледарской общине, где под обстрелами оказались Соледарь, Яковлевка, Бахмутское, Миньковка и Васюковка.

Напомним, утром 26 августа город Словянск Донецкой области попал под обстрел российских оккупантов.

Также ночью оккупанты обстреляли Днепропетровскую область девять раз.

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Российская ФедерацияДонецкая область