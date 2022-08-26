Окупанти вдарили по технікуму та школі на Донеччині: є руйнування

Так, цієї ночі найбільшу активність ворог виявляв у Бахмутському та Краматорському районах.

У Сіверську внаслідок обстрілів пошкоджено чотири будинки. По одному з них було завдано прямого удару.

У Краматорському районі росіяни потрапили в два учбові заклади: в хіміко-механічний технікум в Слов'янську і школу в Миколаївці. Крім того, в Миколаївці пошкоджено 5 житлових будинків.

Також у Костянтинівській громаді через ворожі обстріли спалахнула пожежа - вигоріло 30 га стерні та 0,3 га лісосмуги.

Гучно минула ніч у Світлодарській громаді. Під вогонь потрапили Одрадівка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Миколаївка, Піски та Майорськ.

Неспокійно ніч пройшла і в Соледарській громаді, де під обстрілами опинилися Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Миньківка і Васюківка.