Окупанти вдарили по технікуму та школі на Донеччині: є руйнування

Російські окупанти в ніч на 26 серпня завдали масованого удару по Донецькій області. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та навчальні заклади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
Так, цієї ночі найбільшу активність ворог виявляв у Бахмутському та Краматорському районах.
У Сіверську внаслідок обстрілів пошкоджено чотири будинки. По одному з них було завдано прямого удару.
У Краматорському районі росіяни потрапили в два учбові заклади: в хіміко-механічний технікум в Слов'янську і школу в Миколаївці. Крім того, в Миколаївці пошкоджено 5 житлових будинків.
Також у Костянтинівській громаді через ворожі обстріли спалахнула пожежа - вигоріло 30 га стерні та 0,3 га лісосмуги.
Гучно минула ніч у Світлодарській громаді. Під вогонь потрапили Одрадівка, Бахмутка, Жованка, Кодема, Миколаївка, Піски та Майорськ.
Неспокійно ніч пройшла і в Соледарській громаді, де під обстрілами опинилися Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Миньківка і Васюківка.
Нагадаємо, вранці 26 серпня місто Слов'янськ Донецької області потрапило під обстріл російських окупантів.
Також вночі окупанти обстріляли Дніпропетровську область дев'ять разів.
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