Оккупанты ударили ракетами по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области

Вечером войска РФ нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области. Травмированных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Сергея Гамалия в Telegram .

"Сегодня вечером во время "Воздушной тревоги" враг снова атаковал наше государство. Ракеты не забыли и о Хмельницкой области. Произошел ракетный удар в инфраструктурный объект в одной из территориальных общин Шепетовского района на территории Хмельницкой области", - сообщил глава ОВА.

По его данным, последствия попадания ликвидируются. Жертв нет.