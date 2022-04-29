Окупанти вдарили ракетами по інфраструктурному об'єкту в Хмельницькій області

Увечері війська РФ завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Хмельницькій області. Травмованих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Сергія Гамалія в Telegram.
"Сьогодні ввечері під час "повітряної тривоги" ворог знову атакував нашу державу. Ракети не забули і про Хмельницьку область. Стався ракетний удар в інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області", - повідомив глава ОВА.
За його даними, наслідки попадання ліквідуються. Жертв немає.
Як повідомляло РБК-Україна, увечері 28 квітня російські війська завдали ракетного удару по Києву, де в цей момент знаходився Антоніу Гутерріш.
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