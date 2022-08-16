Окупанти вдарили ракетами по Харкову: постраждали більшість районів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ігоря Терехова.

Уточнюється, що обстріляні були п'ять з дев'яти районів Харкова. За словами Терехова, такого радіуса удару ракетами по місту не було давно.

"Вночі о 02:15 обстріляні відразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський і Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний і Холодногірський райони", - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих інформації на цей час немає.

"У деяких випадках маємо руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг", - повідомив мер.

Після півночі 16 серпня кілька разів практично у всіх областях України була оголошена повітряна тривога, у Запоріжжі також чули вибухи.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстріляли Київський район.

Нагадаємо, що у понеділок, 15 серпня, росіяни обстріляли три громади Сумської області. Зафіксовано 50 прильотів.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області.

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