Оккупанты ударили ракетами и артиллерией по населенным пунктам на Донбассе

В ночь на 11 июля оккупанты нанесли 5 ракетных ударов и 4 массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на админгранице Луганской и Донецкой областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Они применяют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться из Лисичанского и других направлений на Северск и Славянск, но уже больше недели эти попытки безуспешны, пытаются продвигаться со стороны Попасной", - написал он.
Также Гайдай рассказал, что каждый день украинские войска уничтожают склады боеприпасов противника. Очередной склад был уничтожен в ночь на понедельник в Луганске.
"Поставки боекомплектов на позиции у них нарушены, однако эти потери еще не достигли критического предела – запасов у россиян слишком много", - подчеркнул глава ОВА.
Напомним, украинские военные уничтожили 6 складов боеприпасов оккупантов на Донбассе, а также военную базу в Херсоне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.