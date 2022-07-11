Окупанти вдарили ракетами і артилерією по населених пунктах на Донбасі

У ніч на 11 липня окупанти завдали 5 ракетних ударів і 4 масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на адмінкордоні Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Вони застосовують авіацію, ствольну і реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ і Слов'янськ, але вже більше тижня ці спроби безуспішні, намагаються просуватися з боку Попасної", - написав він.

Також Гайдай розповів, що кожен день українські війська знищують склади боєприпасів противника. Черговий склад був знищений в ніч на понеділок в Луганську.

"Поставки боєкомплектів на позиції у них порушені, проте ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів у росіян занадто багато", - підкреслив глава ОВА.