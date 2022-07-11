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Оккупанты ударили ракетами и артиллерией по населенным пунктам на Донбассе

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Киев, Понедельник 11 июля 2022 08:39
Оккупанты ударили ракетами и артиллерией по населенным пунктам на Донбассе Фото: оккупанты обстреляли населенные пункты на Донбассе (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 11 июля оккупанты нанесли 5 ракетных ударов и 4 массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на админгранице Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Они применяют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться из Лисичанского и других направлений на Северск и Славянск, но уже больше недели эти попытки безуспешны, пытаются продвигаться со стороны Попасной", - написал он.

Также Гайдай рассказал, что каждый день украинские войска уничтожают склады боеприпасов противника. Очередной склад был уничтожен в ночь на понедельник в Луганске.

"Поставки боекомплектов на позиции у них нарушены, однако эти потери еще не достигли критического предела – запасов у россиян слишком много", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, украинские военные уничтожили 6 складов боеприпасов оккупантов на Донбассе, а также военную базу в Херсоне.

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