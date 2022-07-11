Оккупанты ударили ракетами и артиллерией по населенным пунктам на Донбассе

В ночь на 11 июля оккупанты нанесли 5 ракетных ударов и 4 массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на админгранице Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Они применяют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться из Лисичанского и других направлений на Северск и Славянск, но уже больше недели эти попытки безуспешны, пытаются продвигаться со стороны Попасной", - написал он.

Также Гайдай рассказал, что каждый день украинские войска уничтожают склады боеприпасов противника. Очередной склад был уничтожен в ночь на понедельник в Луганске.

"Поставки боекомплектов на позиции у них нарушены, однако эти потери еще не достигли критического предела – запасов у россиян слишком много", - подчеркнул глава ОВА.