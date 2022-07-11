ru ua
Пн, 11 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти вдарили ракетами і артилерією по населених пунктах на Донбасі

Новость на русском →
Київ, Понеділок 11 липня 2022 08:39
Окупанти вдарили ракетами і артилерією по населених пунктах на Донбасі Фото: окупанти обстріляли населені пункти на Донбасі (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 11 липня окупанти завдали 5 ракетних ударів і 4 масованих артилерійських обстріли по населених пунктах на адмінкордоні Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Вони застосовують авіацію, ствольну і реактивну артилерію, намагаючись прорватися з Лисичанського та інших напрямків на Сіверськ і Слов'янськ, але вже більше тижня ці спроби безуспішні, намагаються просуватися з боку Попасної", - написав він.

Також Гайдай розповів, що кожен день українські війська знищують склади боєприпасів противника. Черговий склад був знищений в ніч на понеділок в Луганську.

"Поставки боєкомплектів на позиції у них порушені, проте ці втрати ще не досягли критичної межі – запасів у росіян занадто багато", - підкреслив глава ОВА.

Нагадаємо, українські військові знищили 6 складів боєприпасів окупантів на Донбасі, а також військову базу в Херсоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Донбас
NEWS
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня
DAILY
Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без компромісів. Коли Україна переможе Росію і що для цього потрібно