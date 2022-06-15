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Оккупанты снова ударили по приграничным районам Сумской области

Фото: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (Facebook Dmytro Zhyvytskyy)
Автор: РБК-Украина

В среду утром российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области. Враг дважды применил минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Он рассказал, что ночь в регионе была спокойной, а утром в Шалигинской общине было зафиксировано 10 прилетов.

"В полвосьмого утра враг открыл минометный огонь по территории, 8 прилетов.
Пострадавших и разрушений нет. В половине девятого возле одного из населенных пунктов общины россияне пытались уничтожить автомобиль из гранатомета, двумя выстрелами. В обоих случаях обошлось без жертв" - заявил глава ОВА.

Напомним, ранее в Сумской области оккупанты с помощью беспилотника сбросили взрывчатку, от которой два человека травмировались, а один погиб.

Кроме того, российские войска обмтреляли громады Сумской области из ствольной артиллерии и минометов.

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