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Окупанти знову вдарили по прикордонних районах Сумської області

Фото: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький (Facebook Dmytro Zhyvytskyy)
Автор: РБК-Україна

У середу вранці російські війська обстріляли прикордонні райони Сумської області. Ворог двічі застосував міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВК Дмитра Живицького.

Він розповів, що ніч в регіоні була спокійною, а вранці в Шалігінській громаді було зафіксовано 10 прильотів.

"О пів на восьму ранку ворог відкрив мінометний вогонь по території, 8 прильотів.
Постраждалих і руйнувань немає. О пів на дев'яту біля одного з населених пунктів громади росіяни намагалися знищити автомобіль з гранатомета, двома пострілами. В обох випадках обійшлося без жертв" - заявив глава ОВВА.

Нагадаємо, раніше у Сумській області окупанти за допомогою безпілотника скинули вибухівку, від якої двоє людей травмувалися, а одна загинула.

Крім того, російські війська обмстріляли громади Сумської області зі ствольної артилерії і мінометів.

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