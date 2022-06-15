Окупанти знову вдарили по прикордонних районах Сумської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВК Дмитра Живицького .

Він розповів, що ніч в регіоні була спокійною, а вранці в Шалігінській громаді було зафіксовано 10 прильотів.

"О пів на восьму ранку ворог відкрив мінометний вогонь по території, 8 прильотів.

Постраждалих і руйнувань немає. О пів на дев'яту біля одного з населених пунктів громади росіяни намагалися знищити автомобіль з гранатомета, двома пострілами. В обох випадках обійшлося без жертв" - заявив глава ОВВА.