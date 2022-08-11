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Оккупанты ударили по портовой инфраструктуре Николаевской области: что известно

Фото: порт в Николаеве (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска нанесли удар из реактивных систем залпового огня по портовой инфраструктуре Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного компандования "Юг".

"Скованный нашими действиями по продвижению по суше, враг авиационными ударами терроризирует освобожденные населенные пункты и наши позиции, продолжает обстрелы реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией населенные пункты в тыловых районах. "Смерчем" атакована портовая инфраструктура Николаевской области", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для отгрузки украинского зерна, не смогло выйти в рейс.

Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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