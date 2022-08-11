Оккупанты ударили по портовой инфраструктуре Николаевской области: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного компандования "Юг".

"Скованный нашими действиями по продвижению по суше, враг авиационными ударами терроризирует освобожденные населенные пункты и наши позиции, продолжает обстрелы реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией населенные пункты в тыловых районах. "Смерчем" атакована портовая инфраструктура Николаевской области", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для отгрузки украинского зерна, не смогло выйти в рейс.

Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.