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Окупанти вдарили по портовій інфраструктурі Миколаївської області: що відомо

Фото: Фото: порт у Миколаєві (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська завдали удару з реактивних систем залпового вогню по портовій інфраструктурі Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного компандування "Південь".

"Скутий нашими діями по просуванню по суші, ворог авіаційними ударами тероризує звільнені населені пункти і наші позиції, продовжує обстріли реактивними системами залпового вогню і важкою артилерією населені пункти в тилових районах. "Смерчем" атакована портова інфраструктура Миколаївської області", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що судно, яке сьогодні мало вийти з порту Чорноморська для відвантаження українського зерна, не змогло вийти в рейс.

Нагадаємо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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