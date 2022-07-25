Окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ, потрапили в прибережні території

Фото: окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ (Getty Images)

Російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з використанням реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольського рову Євгена Євтушенка.

За словами мера міста, реактивні снаряди потрапили в прибережні території Нікопольського району. За попередньою інформацією, в результаті обстрілу люди і будівлі не постраждали.