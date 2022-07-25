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Окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ, потрапили в прибережні території

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Нікополь, Понеділок 25 липня 2022 01:24
Окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ, потрапили в прибережні території Фото: окупанти вдарили по Нікополю з РСЗВ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з використанням реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольського рову Євгена Євтушенка.

За словами мера міста, реактивні снаряди потрапили в прибережні території Нікопольського району. За попередньою інформацією, в результаті обстрілу люди і будівлі не постраждали.

Раніше голова Нікопольського рову Нікополя Євген Євтушенко попередив жителів, що російські війська можливо готуються до нового обстрілу міста з РСЗВ.

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