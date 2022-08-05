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Оккупанты ударили несколькими ракетами по Запорожской области, - глава ОВА

Фото: оккупанты ударили несколькими ракетами по Запорожской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российская армия выпустила по Запорожской области ночью 5 августа несколько ракет. Сообщается, что прилеты зафиксированы рядом с областным центром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Старух подчеркнул, что по предварительной информации, в результате ракетного удара обошлось без жертв. Глава ОВА также призвал соблюдать все правила поведения при воздушной тревоге.

Напомним, войска РФ опрокидывают понтонный парк в направлении Запорожья.

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