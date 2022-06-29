UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты снова ударили по Криворожскому району. Одно из сел частично обесточено

Фото: обстрел из "Градов" (facebook)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, применив артиллерию. Под огнем оказались две общины - Зеленодольская и Широковская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"В Криворожском районе ночь и утро снова напряжены. Враг несколько раз ударил из артиллерии по двум общинам - Зеленодольской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали", – написал он.

При этом во время обстрела в Великой Костромке повреждена линия электропередачи. Село частично осталось без света.

"Энергетики пока не могут начать работу - там опасно", – отметил Резниченко.

Напомним, вчера оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Всего российские войска выпустили по региону шесть ракет. Три ракетны удалось сбить, однако остальные ударили по железнодорожной инфраструктуре и местной СТО.

Позже из-под завалов здания СТО извлекли тела погибших мужчины и женщины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область