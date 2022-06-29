Окупанти знову вдарили по Криворізькому району. Одне з сіл частково знеструмлене

Російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області, застосувавши артилерію. Під вогнем опинилися дві громади - Зеленодольська та Широківська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВВА Валентина Резніченко.
"У Криворізькому районі ніч і ранок знову напружені. Ворог кілька разів ударив з артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали", – написав він.
При цьому під час обстрілу у Великій Костромці пошкоджена лінія електропередачі. Село частково залишилося без світла.
"Енергетики поки не можуть почати роботу - там небезпечно", – зазначив Резніченко.
Нагадаємо, вчора окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Всього російські війська випустили по регіону шість ракет. Три ракети вдалося збити, проте інші вдарили по залізничній інфраструктурі та місцевій СТО.
Пізніше з-під завалів будівлі СТО витягли тіла загиблих чоловіки і жінки.
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