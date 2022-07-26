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Оккупанты ударили по котельной в Николаеве: мэр показал последствия

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Николаев, Вторник 26 июля 2022 11:24
Оккупанты ударили по котельной в Николаеве: мэр показал последствия Фото: оккупанты ударили по котельной в Николаеве (t.me/senkevichonline)
Автор: Руслан Гаращенко

В результате утреннего обстрела Николаева одна из вражеских ракет попала в котельную ОКП "Николаевоблтеплоэнерго". От удара часть здания обрушилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

"Сегодня во время обстрела пострадала одна из наших городских котельных. От попадания боеприпаса повреждена часть здания. В настоящее время ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" оценивает нанесенный ущерб и продолжает подготовку к отопительному сезону", - написал городской голова.

Напомним, российские войска утром 26 июля нанесли массированный удар по Николаеву. Ракеты попали в объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.

Кроме того, оккупанты пытались нанести ракетный удар по порту в Николаеве.

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