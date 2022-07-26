Оккупанты ударили по котельной в Николаеве: мэр показал последствия

Фото: оккупанты ударили по котельной в Николаеве (t.me/senkevichonline)

В результате утреннего обстрела Николаева одна из вражеских ракет попала в котельную ОКП "Николаевоблтеплоэнерго". От удара часть здания обрушилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Сенкевича в Telegram.

"Сегодня во время обстрела пострадала одна из наших городских котельных. От попадания боеприпаса повреждена часть здания. В настоящее время ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" оценивает нанесенный ущерб и продолжает подготовку к отопительному сезону", - написал городской голова.