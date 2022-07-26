Окупанти вдарили по котельні в Миколаєві: мер показав наслідки
В результаті ранкового обстрілу Миколаєва одна з ворожих ракет потрапила в котельню ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". Від удару частина будівлі обвалилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.
"Сьогодні під час обстрілу постраждала одна з наших міських котелень. Від попадання боєприпасу пошкоджена частина будівлі. В даний час ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" оцінює завдані збитки і продовжує підготовку до опалювального сезону", - написав міський голова.
Нагадаємо, російські війська вранці 26 липня завдали масованого удару по Миколаєву. Ракети потрапили в об'єкт критичної інфраструктури і автотранспортне підприємство.
Крім того, окупанти намагалися завдати ракетного удару по порту в Миколаєві.
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