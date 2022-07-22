Оккупанты ударили по индустриальному колледжу в Бахмуте: в ГСЧС показали последствия

Российские войска утром 22 июля нанесли ракетный удар по Бахмутскому индустриальному колледжу. В результате обстрела произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Ракетное попадание спровоцировало повреждение кровли здания. Кроме того, возник пожар в двух учебных аудиториях на площади 100 метров квадратных.
Напомним, вчера российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центральному рынку Бахмута. В результате произошло возгорание на площади 100 метров квадратных.
Также оккупанты нанесли ракетный удар по Славянской территориальной общине в Донецкой области. В результате обстрела ранения получили два мирных жителя.
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