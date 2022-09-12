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Оккупанты ударили по двум громадам в Сумской области

Фото: оккупанты ударили по двум громадам в Сумской области (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты открывали минометный огонь по Середино-Будской и Шалыгинской громадам в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

По Середино-Будской громаде 4 раза прилетело из миномета, а в сторону Шалыгинской общины россияне открывали огонь из крупнокалиберного пулемета, 3 длинные очереди были в направлении Катериновки.

По словам Живицкого, в этот раз обошлось без жертв и разрушений.

Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли удар по больнице в Великой Писаревке Сумской области. В результате взрыва пострадали также лицей, два частных дома и детсад, находящиеся рядом.

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Сумская область