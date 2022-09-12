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Окупанти вдарили по двох громадах у Сумській області

Фото: окупанти вдарили по двох громадах в Сумській області (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти відкривали мінометний вогонь по Середино-Будській та Шалигінській громадах у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

По Середино-Будській громаді 4 рази прилетіло з міномета, а в бік Шалигінської громади росіяни відкривали вогонь з великокаліберного кулемета, 3 довгі черги були в напрямку Катеринівки.

За словами Живицького, цього разу обійшлося без жертв і руйнувань.

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали удару по лікарні у Великій Писарівці Сумської області. В результаті вибуху постраждали також ліцей, два приватних будинки і дитсадок, що знаходяться поруч.

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Сумская область