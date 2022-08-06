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Оккупанты ударили по Днепропетровской области: есть раненые, повреждены десятки домов

Фото: российские войска ночью обстреляли Днепропетровскую область (facebook.com/mnsgovua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью обстреляли из "Градов" Никопольский район, из ствольной артиллерии – Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В Никополе зафиксировано 20 прилетов реактивных снарядов, трое горожан ранены. Один из них в больнице – 58-летний мужчина. В городе пострадали 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества.

Также выведен из строя газопровод, водопровод и электросети. Несколько тысяч людей временно остались без света, работают аварийные бригады.

В Криворожском районе оккупанты ударили по Зеленодольской громаде. Предварительно люди не пострадали.

Детальнее о том, зачем россияне наращивают войска на юге, какая ситуация в Харьковской области и на Донбассе, есть ли угроза со стороны Беларуси - в материале РБК-Украина.

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