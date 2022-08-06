Оккупанты ударили по Днепропетровской области: есть раненые, повреждены десятки домов

Российские войска ночью обстреляли из "Градов" Никопольский район, из ствольной артиллерии – Криворожский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
В Никополе зафиксировано 20 прилетов реактивных снарядов, трое горожан ранены. Один из них в больнице – 58-летний мужчина. В городе пострадали 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества.
Также выведен из строя газопровод, водопровод и электросети. Несколько тысяч людей временно остались без света, работают аварийные бригады.
В Криворожском районе оккупанты ударили по Зеленодольской громаде. Предварительно люди не пострадали.
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