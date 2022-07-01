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Оккупанты ударили по Днепропетровской области из РСЗО: что известно

Фото: обстрел из "Градов" (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 1 июля российские войска атаковали Днепропетровскую область. Враг ударил по Никопольскому району из реактивной системы залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ночь с одной тревогой и атакой. Враг попал из РСЗО по Никопольскому району. Предварительно, без пострадавших. На месте прилета работают специалисты", - написал он.

Также Резниченко добавил, что в других районах области ночь прошла спокойно.

Напомним, в ночь на 1 июля оккупанты нанесли массированный удар по Одесской области. Три ракеты Х-22 попали в гражданские объекты. На данный момент известно о 17 погибших.

Кроме того, ночью в Николаевской области прогремела серия мощных взрывов.

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