Окупанти вдарили по Дніпропетровській області з РСЗВ: що відомо

У ніч на 1 липня російські війська атакували Дніпропетровську область. Ворог вдарив по Нікопольському району з реактивної системи залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

"Ніч з однією тривогою і атакою. Ворог влучив з РСЗВ по Нікопольському району. Попередньо, без постраждалих. На місці прильоту працюють фахівці", - написав він. Також Резніченко додав, що в інших районах області ніч пройшла спокійно.