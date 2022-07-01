RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вдарили по Дніпропетровській області з РСЗВ: що відомо

Фото: обстріл з "Градів" (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на 1 липня російські війська атакували Дніпропетровську область. Ворог вдарив по Нікопольському району з реактивної системи залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

"Ніч з однією тривогою і атакою. Ворог влучив з РСЗВ по Нікопольському району. Попередньо, без постраждалих. На місці прильоту працюють фахівці", - написав він.

Також Резніченко додав, що в інших районах області ніч пройшла спокійно.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня окупанти завдали масованого удару по Одеській області. Три ракети Х-22 потрапили в цивільні об'єкти. На даний момент відомо про 17 загиблих.

Крім того, вночі в Миколаївській області прогриміла серія потужних вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьАгресія РФ