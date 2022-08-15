UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ударили по Черниговской области: зафиксировано больше сотни взрывов

Фото: оккупанты ударили по Черниговской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 15 августа массированно обстреляли приграничье Черниговской области. Удары пришлись по Новгород-Сиверской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Массированные обстрелы Новгород-Северской общины. Сегодня, 15 августа, в период между 8 и 10 утра российская армия дважды обстреляла территорию общины", - написал он.

По словам Чауса, с 8 утра в окрестностях села Каменская Слобода прогремело 70 взрывов. В результате повреждены гражданские постройки.

Кроме того, после 9 утра враг нанес удар по территории вблизи села Пушкари. Зафиксировано около 60 прилетов. Вероятно, российские войска били из ствольной артиллерии.

Напомним, российские оккупанты обстреляли Салтовский район Харькова. Под обстрел россиян попала девятиэтажка, двор и гаражный кооператив. Количество пострадавших в результате обстрела возросло до 5.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧерниговская область