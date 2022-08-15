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Окупанти вдарили по Чернігівській області: зафіксовано більше сотні вибухів

Фото: окупанти вдарили по Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 15 серпня масовано обстріляли прикордоння Чернігівської області. Удари припали по Новгород-Сіверській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Масовані обстріли Новгород-Сіверської громади. Сьогодні, 15 серпня, в період між 8 і 10 ранку російська армія двічі обстріляла територію громади", - написав він.

За словами Чауса, з 8 ранку в околицях села Кам'янська Слобода прогриміло 70 вибухів. В результаті пошкоджено цивільні споруди.

Крім того, після 9 ранку ворог завдав удару по території поблизу села Пушкарі. Зафіксовано близько 60 прильотів. Ймовірно, російські війська били зі ствольної артилерії.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Салтівський район Харкова. Під обстріл росіян потрапила дев'ятиповерхівка, двір і гаражний кооператив. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 5.

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