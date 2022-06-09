Оккупанты ударили артиллерией по машиностроительному заводу в Бахмуте

Российские войска сегодня, 9 июня, снова обстреляли город Бахмут в Донецкой области. Вражеские снаряды попали в машиностроительный завод "Вистек".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Оккупанты применили артиллерию. Снаряды попали в один из цехов завода.
На месте работали спасатели. Они ликвидировали последствия обстрела и потушили возгорание разрушенных конструкций.
К тушению пожара привлекли 7 человек личного состава ГСЧС.
Напомним, Бахмутское направление остается одним из самых сложных. Там постоянно продолжаются обстрелы.
В частности, вчера Россия нанесла авиаудар по Бахмуту, в результате этого пострадали люди.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.