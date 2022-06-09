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Окупанти вдарили артилерією по машинобудівному заводу у Бахмуті

Фото: окупанти обстріляли завод "Вістек" у Бахмуті (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська сьогодні, 9 червня, знову обстріляли місто Бахмут у Донецькій області. Ворожі снаряди влучили у машинобудівний завод "Вістек".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

Окупанти застосували артилерію. Снаряди потрапили в один з цехів заводу.

На місці працювали рятувальники. Вони ліквідували наслідки обстрілу та загасили загоряння зруйнованих конструкцій.

До гасіння пожежі залучили 7 чоловік особового складу ДСНС.

Фото: окупанти обстріляли машинобудівний завод "Вістек" (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, Бахмутський напрямок залишається одним з найскладніших. Там постійно тривають обстріли.

Зокрема, вчора Росія завдала авіаудару по Бахмуту, внаслідок цього постраждали люди.

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