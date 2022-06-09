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Оккупанты ударили артиллерией по машиностроительному заводу в Бахмуте

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Бахмут, Четверг 09 июня 2022 13:09
Оккупанты ударили артиллерией по машиностроительному заводу в Бахмуте Фото: оккупанты обстреляли завод "Вистек" в Бахмуте (фото t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска сегодня, 9 июня, снова обстреляли город Бахмут в Донецкой области. Вражеские снаряды попали в машиностроительный завод "Вистек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Оккупанты применили артиллерию. Снаряды попали в один из цехов завода.

На месте работали спасатели. Они ликвидировали последствия обстрела и потушили возгорание разрушенных конструкций.

К тушению пожара привлекли 7 человек личного состава ГСЧС.

Оккупанты ударили артиллерией по машиностроительному заводу в БахмутеФото: оккупанты обстреляли машиностроительный завод "Вистек" (t.me/dsns_telegram)

Напомним, Бахмутское направление остается одним из самых сложных. Там постоянно продолжаются обстрелы.

В частности, вчера Россия нанесла авиаудар по Бахмуту, в результате этого пострадали люди.

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