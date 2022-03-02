С начала войны погиб первый украинский журналист

Во вторник, 1 марта, в Киеве в результате атаки российских оккупантов на телевышку умер украинский журналист. Он стал первой жертвой среди работников СМИ с начала войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы МВД Антона Геращенко в Telegram .

"Удалось установить личность лишь одного из 5 погибших после вчерашнего варварского удара по Киевской телевышке. Это журналист. Телеоператор KievLive - Евгений Сакун", - сообщил он.

Фото: первый погибший журналист в результате войны России против Украины (t.me/Pravda_Gerashchenko)