С начала войны погиб первый украинский журналист
Во вторник, 1 марта, в Киеве в результате атаки российских оккупантов на телевышку умер украинский журналист. Он стал первой жертвой среди работников СМИ с начала войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы МВД Антона Геращенко в Telegram.
"Удалось установить личность лишь одного из 5 погибших после вчерашнего варварского удара по Киевской телевышке. Это журналист. Телеоператор KievLive - Евгений Сакун", - сообщил он.
Фото: первый погибший журналист в результате войны России против Украины (t.me/Pravda_Gerashchenko)
Напомним, днем 1 марта Киев подвергся мощной ракетной атаке. Российские войска обстреляли мемориальный комплекс Бабий Яр.
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