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С начала войны погиб первый украинский журналист

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Среда 02 марта 2022 17:17
С начала войны погиб первый украинский журналист Фото: С начала войны погиб первый украинский журналист (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 1 марта, в Киеве в результате атаки российских оккупантов на телевышку умер украинский журналист. Он стал первой жертвой среди работников СМИ с начала войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы МВД Антона Геращенко в Telegram.

"Удалось установить личность лишь одного из 5 погибших после вчерашнего варварского удара по Киевской телевышке. Это журналист. Телеоператор KievLive - Евгений Сакун", - сообщил он.

С начала войны погиб первый украинский журналистФото: первый погибший журналист в результате войны России против Украины (t.me/Pravda_Gerashchenko)

Напомним, днем 1 марта Киев подвергся мощной ракетной атаке. Российские войска обстреляли мемориальный комплекс Бабий Яр.

Война России против Украины продолжается седьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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