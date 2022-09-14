Фото: оккупанты убили еще пятерых гражданских в Донецкой области (Getty Images)

Российские войска 13 сентября в очередной раз обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли пять человек, еще 16 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы местной ОВА Павла Кириленко.

Фото: карта обстрелов Донецкой области 13 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda) "За 13 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донбасса - в Бахмуте. Еще 16 человек получили ранения", - сообщил он. Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 844 человека, еще 2105 гражданских получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.