ua ru
Ср, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты убили еще пятерых гражданских в Донецкой области

Новина українською →
Донецк, Среда 14 сентября 2022 08:35
Оккупанты убили еще пятерых гражданских в Донецкой области Фото: оккупанты убили еще пятерых гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 13 сентября в очередной раз обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли пять человек, еще 16 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы местной ОВА Павла Кириленко.

Оккупанты убили еще пятерых гражданских в Донецкой области

Фото: карта обстрелов Донецкой области 13 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 13 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донбасса - в Бахмуте. Еще 16 человек получили ранения", - сообщил он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 844 человека, еще 2105 гражданских получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на всех направлениях. Наши воины отбили наступление врага в районах 8 населенных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
Дела врачей. Как война ломает судьбы и меняет жизнь медиков в Украине
Роман Чернышевкорреспондент Дела врачей. Как война ломает судьбы и меняет жизнь медиков в Украине