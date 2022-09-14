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Окупанти вбили ще п'ятьох цивільних на Донеччині

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Донецьк, Середа 14 вересня 2022 08:35
Окупанти вбили ще п'ятьох цивільних на Донеччині Фото: окупанти вбили ще п'ятьох цивільних в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 13 вересня в черговий раз обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули п'ятеро людей, ще 16 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови місцевої ОВА Павла Кириленка.

Окупанти вбили ще п'ятьох цивільних на Донеччині

Фото: карта обстрілів Донецької області 13 Вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 13 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу - в Бахмуті. Ще 16 осіб отримали поранення", - повідомив він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 844 людини, ще 2105 цивільних отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати російських окупантів на всіх напрямках. Наші воїни відбили наступ ворога у районах 8 населених пунктів.

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Російська Федерація Донецька область
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