Окупанти вбили ще п'ятьох цивільних на Донеччині
Російські війська 13 вересня в черговий раз обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули п'ятеро людей, ще 16 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови місцевої ОВА Павла Кириленка.
Фото: карта обстрілів Донецької області 13 Вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"За 13 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу - в Бахмуті. Ще 16 осіб отримали поранення", - повідомив він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 844 людини, ще 2105 цивільних отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати російських окупантів на всіх напрямках. Наші воїни відбили наступ ворога у районах 8 населених пунктів.
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