Оккупанты целый день обстреливали Сумскую область из РСЗО и артиллерии
Фото: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (segodnya ua)
Российские военные целый день обстреливали территорию Сумской области. Оккупанты применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию.
- Чуть ранее 9:00 оккупанты ударили из РСЗО по Глуховской городской общине. Было 28 взрывов.
- В 9:00 продолжился обстрел Эсманской общины, зафиксировано 5 выстрелов из ствольной артиллерии.
- После 9 утра противник открыл огонь из РСЗО по Новослободской общине. Было 27 прилетов, повреждены гражданские хозяйства, здания, линия электропередач.
- Далее был зафиксирован артприлет по Шалыгинской общине.
- С 10 до 11 утра россияне обстреливали Эсманскую общину из ствольной артиллерии, более 15 прилетов.
- В 12:30 оккупанты ударили по трем населенным пунктам Белопольской общины, было около 20 прилетов из ствольной артиллерии.
- В 14:30 россияне ударили из ствольной артиллерии по Шалыгинской общине, было 22 выстрела.
- В 17:30 враг дважды обстреливал Новослободскую общину из реактивной артиллерии, зафиксировано 14 прилетов.
- В 19:00 враг открывал огонь из стрелкового оружия по Хотинской и Шалыгинской общинах. Ситуация повторилась после 21:00.
- В 19:00 происходил минометный обстрел на Краснопольщине, было более 10 прилетов.