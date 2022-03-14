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Оккупанты целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику в Украине, - разведка

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Украина, Понедельник 14 марта 2022 17:24
Оккупанты целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику в Украине, - разведка Фото: оккупанты уничтожают сельскохозяйственную технику (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталья Юрченко

Российские военные целенаправленно уничтожают сельскохозяйственную технику. Таким образом оккупанты подрывают продовольственную безопасность в Украине и мире.

Об этом сообщают РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что систематические случаи уничтожения техники зафиксированы в Броварском районе Киевской области, Мелитопольском районе Запорожской области, Прилуцком, Нежинском, Новгород-Северском районах Черниговской области, а также ряде районов Херсонской и Харьковской областей.

Последний случай произошел ночью 13 марта в населенных пунктах Чупаховка и Оленинское Ахтырского района Сумской области. Там оккупанты нанесли авиационно-бомбовый удар по складам с сельскохозяйственной техникой. В результате было уничтожено более 30 единиц.

Кроме того, враг использует сельскохозяйственную технику для проведения инженерных работ, постройки укреплений и в качестве тягачей для бронетехники.

"Происходит целенаправленное уничтожение врагом сельскохозяйственной техники. Это поставит под угрозу проведение посевной кампании в весенний период. Что может привести к гуманитарному кризису в отдельных регионах нашего государства. Ставится под угрозу продовольственная безопасность не только Украины. Наше государство - один из основных поставщиков многих видов сельскохозяйственных культур на рынки Европы и Китая", - говорится в сообщении.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заверила, что гуманитарный груз не успел доехать до Мариуполя. Она опровергла заявление Министерства обороны РФ.

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