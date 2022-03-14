Окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку в Україні, - розвідка
Російські військові цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку. Таким чином окупанти підривають продовольчу безпеку в Україні та світі.
Про це повідомляють РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
Зазначається, що систематичні випадки знищення техніки зафіксовані в Броварському районі Київської області, Мелітопольському районі Запорізької області, Прилуцькому, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах Чернігівської області, а також низці районів Херсонської та Харківської областей.
Останній випадок стався вночі 13 березня у населених пунктах Чупахівка та Оленинське Охтирського району Сумської області. Там окупанти завдали авіаційно-бомбового удару по складах з сільськогосподарською технікою. В результаті було знищено понад 30 одиниць.
Крім того, ворог використовує сільськогосподарську техніку для проведення інженерних робіт, побудови укріплень та в якості тягачів для бронетехніки.
"Відбувається цілеспрямоване знищення ворогом сільськогосподарської техніки. Це поставить під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період. Що може призвести до гуманітарної кризи у окремих регіонах нашої держави. Ставиться під загрозу продовольча безпека не тільки України. Наша держава - один з основних постачальників багатьох видів сільськогосподарських культур на ринки Європи та Китаю", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук запевнила, що гуманітарний вантаж не встиг доїхати до Маріуполя. Вона спростувала заяву Міністерства оборони РФ.
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