ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку в Україні, - розвідка

Новость на русском →
Україна, Понеділок 14 березня 2022 17:24
Окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку в Україні, - розвідка Фото: окупанти знищують сільськогосподарську техніку (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталія Юрченко

Російські військові цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку. Таким чином окупанти підривають продовольчу безпеку в Україні та світі.

Про це повідомляють РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що систематичні випадки знищення техніки зафіксовані в Броварському районі Київської області, Мелітопольському районі Запорізької області, Прилуцькому, Ніжинському, Новгород-Сіверському районах Чернігівської області, а також низці районів Херсонської та Харківської областей.

Останній випадок стався вночі 13 березня у населених пунктах Чупахівка та Оленинське Охтирського району Сумської області. Там окупанти завдали авіаційно-бомбового удару по складах з сільськогосподарською технікою. В результаті було знищено понад 30 одиниць.

Крім того, ворог використовує сільськогосподарську техніку для проведення інженерних робіт, побудови укріплень та в якості тягачів для бронетехніки.

"Відбувається цілеспрямоване знищення ворогом сільськогосподарської техніки. Це поставить під загрозу проведення посівної кампанії у весняний період. Що може призвести до гуманітарної кризи у окремих регіонах нашої держави. Ставиться під загрозу продовольча безпека не тільки України. Наша держава - один з основних постачальників багатьох видів сільськогосподарських культур на ринки Європи та Китаю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук запевнила, що гуманітарний вантаж не встиг доїхати до Маріуполя. Вона спростувала заяву Міністерства оборони РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України
NEWS
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну