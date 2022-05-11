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Оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область из "Градов": есть разрушения

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Днепропетровская область, Среда 11 мая 2022 19:25
Оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область из "Градов": есть разрушения Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область (facebook.com)
Автор: Татьяна Самарук

Русские войска в очередной раз обстреляли Зеленодольске общину в Днепропетровской области. Сообщается, что оккупанты ударили из "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По его словам, россияне вели обстрел по Зеленодольску и Большой Костромке. К счастью, никто не пострадал. Однако есть разрушения.

Отметим, что глава ОВА не уточнил, куда именно попали вражеские снаряды.

Напомним, что вчера, 10 мая, оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Вследствие этого повреждены несколько домов.

Также мы писали, что в Днепропетровской области сократили комендантский час.

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Днепропетровская область
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