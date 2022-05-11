Оккупанты трижды обстреляли Днепропетровскую область из "Градов": есть разрушения

Русские войска в очередной раз обстреляли Зеленодольске общину в Днепропетровской области. Сообщается, что оккупанты ударили из "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По его словам, россияне вели обстрел по Зеленодольску и Большой Костромке. К счастью, никто не пострадал. Однако есть разрушения.

Отметим, что глава ОВА не уточнил, куда именно попали вражеские снаряды.