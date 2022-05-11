Окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область з "Градів": є руйнування

Російські війська в черговий раз обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області. Повідомляється, що окупанти вдарили з "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

За його словами, росіяни вели обстріл по Зеленодольську та Великій Костромці. На щастя, ніхто не постраждав. Однак є руйнування.

Зазначимо, що голова ОВА не уточнив, куди саме потрапили ворожі снаряди.