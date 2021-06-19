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Оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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Украина, Суббота 19 июня 2021 17:53
Оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе Фото: оккупанты продолжают нарушать режим тишины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины. С начала этих суток, 19 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

В частности, вблизи Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"Возле населенных пунктов Зайцево и Желтое зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов противника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА были вовремя подавлены средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеского огня боевых потерь среди военнослужащих ООС нет. На обстрел российско-оккупационных войск воины Вооруженных сил Украины открыли ответный огонь, отметили в пресс-службе.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 15 гектаров территории и передали на уничтожение 265 взрывоопасных предметов.

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