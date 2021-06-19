ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Новость на русском →
Україна, Субота 19 червня 2021 17:53
Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі Фото: окупанти продовжують порушувати режим тиші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України. Від початку цієї доби, 19 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили у прес-службі ООС.

Зокрема, поблизу Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

"Біля населених пунктів Зайцеве та Жовте зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА були вчасно подавлені засобами РЕБ", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед військовослужбовців ООС немає. На обстріл російсько-окупаційних військ воїни Збройних сил України відкрили вогонь у відповідь, зазначили в прес-службі.

У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 15 гектарів території та передали на знищення 265 вибухонебезпечних предметів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
Росія протидіє Кримській платформі, але не зможе нас зупинити, - Кулеба
Росія протидіє Кримській платформі, але не зможе нас зупинити, - Кулеба
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами