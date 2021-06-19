Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України. Від початку цієї доби, 19 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомили у прес-службі ООС.
Зокрема, поблизу Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
"Біля населених пунктів Зайцеве та Жовте зафіксовані прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА були вчасно подавлені засобами РЕБ", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожого вогню бойових втрат серед військовослужбовців ООС немає. На обстріл російсько-окупаційних військ воїни Збройних сил України відкрили вогонь у відповідь, зазначили в прес-службі.
У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 15 гектарів території та передали на знищення 265 вибухонебезпечних предметів.