Оккупанты требуют у матери военнопленного 5 тыс евро "за сохранение жизни сына", - Денисова
У жительницы Мариуполя оккупанте требуют деньги. угрожая убить ее сына. Военные РФ позвонили ей и запросили 5 тыс евро за сохранение жизни сына.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
К жительнице Мариуполя, деятеля культуры, основательницы фестиваля детского кино Ольги Новиковой через аккаунт ее сына в социальных сетях позвонили оккупанты и сообщили, что ее сын Новиков Алексей в плену.
Основным требованием оккупантов было 5 тысяч евро за сохранение жизни. Не за освобождение из плена или безопасность, а просто за сохранение жизни.
"Произошло это 23-24 апреля, оккупанты дали времени на размышления до понедельника 25 апреля. Если женщина не передаст рашистам деньги, они грозятся пытать и убить парня", - сообщила Людмила Денисова.
Алексея на данный момент держат в районе села Малоянисоль, он проходил службу в территориальной обороне. Он включен в список пленных.
Напомним, Организация Объединенных Наций (ООН) должна обеспечить гуманитарный коридор из осажденного Мариуполя. Именно этот вопрос надо поднимать в Москве во время визита генсека Антониу Гутерриша.
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