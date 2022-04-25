Оккупанты требуют у матери военнопленного 5 тыс евро "за сохранение жизни сына", - Денисова

У жительницы Мариуполя оккупанте требуют деньги. угрожая убить ее сына. Военные РФ позвонили ей и запросили 5 тыс евро за сохранение жизни сына.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой .

К жительнице Мариуполя, деятеля культуры, основательницы фестиваля детского кино Ольги Новиковой через аккаунт ее сына в социальных сетях позвонили оккупанты и сообщили, что ее сын Новиков Алексей в плену.

Основным требованием оккупантов было 5 тысяч евро за сохранение жизни. Не за освобождение из плена или безопасность, а просто за сохранение жизни.

"Произошло это 23-24 апреля, оккупанты дали времени на размышления до понедельника 25 апреля. Если женщина не передаст рашистам деньги, они грозятся пытать и убить парня", - сообщила Людмила Денисова.

Алексея на данный момент держат в районе села Малоянисоль, он проходил службу в территориальной обороне. Он включен в список пленных.