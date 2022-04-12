UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты требуют деньги у предпринимателей из Мелитополя, - Денисова

Фото: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты прибегли к рекетирства в Мелитополе. Требуют деньги у местных предпринимателей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову.

Оккупанты проводят обыски в офисах и домах предпринимателей требуя у них "компенсацию".

"Оккупанты пытаются обложить предпринимателей "налогом и платами" в пользу РФ - наличными и товарами или продуктами", - добавляет Денисова.

Своими поступками оккупанты нарушают право собственности, которое гарантировано статьей 33 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданских во время войны.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московского механизма учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине", - пишет Денисова.

Война России против Украины длится сорок восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация