Окупанти вимагають гроші у підприємців з Мелітополя, - Денісова

Окупанти проводять обшуки в офісах й домівках підприємців вимагаючи в них "компенсацію".

"Окупанти намагаються обкласти підприємців "податком та платами" на користь РФ - готівкою та товарами або продуктами", - додає Денісова.

Своїми вчинками окупанти порушують право власності, яке гарантовано статтею 33 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільних під час війни.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні", - пише Денісова.