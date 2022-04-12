Окупанти вимагають гроші у підприємців з Мелітополя, - Денісова

Російські окупанти вдалися до рекетирства у Мелітополі. Вимагають гроші у місцевих підприємців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням з посиланням на уповноважену Верховної ради з прав людини Людмилу Денісову.
Окупанти проводять обшуки в офісах й домівках підприємців вимагаючи в них "компенсацію".
"Окупанти намагаються обкласти підприємців "податком та платами" на користь РФ - готівкою та товарами або продуктами", - додає Денісова.
Своїми вчинками окупанти порушують право власності, яке гарантовано статтею 33 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільних під час війни.
"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні", - пише Денісова.
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