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Оккупанты тайно завозят в ОРДЛО боевую технику и вооружение, - разведка

Автор: Ольга Белей

На временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях боевики в ноябре завозили боевую технику, вооружение, а также горючее. Для этого они использовали железнодорожный и автомобильный транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В частности, в сообщении ведомства говорится, что командование ВС РФ в течение ноября продолжало усиливать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе.

"Оккупанты скрыто завозили железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты и другое имущество военного назначения", - говорится в сообщении.

При этом в подразделения противника было доставлено более 3 тысяч тонн горючего, запасы масел и технических жидкостей для эксплуатации техники и вооружения в зимних условиях.

"Возвращена очередная партия боевых машин, восстановленных и модернизированных на российских ремонтных предприятиях", - заявляют в разведке.

Напомним, ранее командование Вооруженных сил России направляло кадровых российских офицеров и контрактников для выполнения задач в подразделениях боевиков. Их появление на Донбассе приводит к активизации разведывательно-диверсионных групп и интенсивному минированию местности.

Отметим, 29 ноября оккупационные войска на Донбассе обстреляли Станицу Луганскую - поселок и близлежащие населенные пункты частично остались без света.

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ОРДЛОНаступление боевиков