UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты свозят российских энергетиков на Запорожскую АЭС: названа причина

Фото: оккупанты свозят российских энергетиков на Запорожскую АЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне начали свозить сотрудников "Росэнергоатома" на Запорожскую АЭС. Большинство украинцев отказываются работать на станции под руководством захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне пытались предложить работникам ЗАЭС повышенные зарплаты и путевки на отдых в оккупированном Крыму для того, чтобы они продолжали свою работу под "новым руководством". Но украинцы массово отказывались. Теперь их планируют заставить покинуть Энергодар и заменить российскими специалистами.

По информации Центра национального сопротивления, россияне планируют до конца сентября полностью отключить ЗАЭС от украинской электросети.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты заставляют сотрудников Запорожской АЭС нарушать технологию работы реактора.

Также мы писали, что россияне мучили водолаза гидроцеха Запорожской АЭС Андрея Гончарука из-за того, что он отказался выполнять их требования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСВойна России против Украины