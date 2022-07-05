Оккупанты свозят российских энергетиков на Запорожскую АЭС: названа причина

Россияне начали свозить сотрудников "Росэнергоатома" на Запорожскую АЭС. Большинство украинцев отказываются работать на станции под руководством захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что россияне пытались предложить работникам ЗАЭС повышенные зарплаты и путевки на отдых в оккупированном Крыму для того, чтобы они продолжали свою работу под "новым руководством". Но украинцы массово отказывались. Теперь их планируют заставить покинуть Энергодар и заменить российскими специалистами.
По информации Центра национального сопротивления, россияне планируют до конца сентября полностью отключить ЗАЭС от украинской электросети.
Напомним, ранее стало известно, что оккупанты заставляют сотрудников Запорожской АЭС нарушать технологию работы реактора.
Также мы писали, что россияне мучили водолаза гидроцеха Запорожской АЭС Андрея Гончарука из-за того, что он отказался выполнять их требования.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.