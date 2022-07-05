Окупанти звозять російських енергетиків на Запорізьку АЕС: названа причина

Росіяни почали звозити співробітників "Росенергоатому" на Запорізьку АЕС. Більшість українців відмовляються працювати на станції під керівництвом загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Відзначається, що росіяни намагалися запропонувати працівникам ЗАЕС підвищені зарплати і путівки на відпочинок в окупованому Криму для того, щоб вони продовжували свою роботу під "новим керівництвом". Але українці масово відмовлялися. Тепер їх планують змусити покинути Енергодар і замінити російськмими спеціалістами.

За інформацією Центру національного опору, росіяни планують до кінця вересня повністю відключити ЗАЕС від української електромережі.