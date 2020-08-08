Оккупанты за сутки трижды нарушили "тишину" на Донбассе

Бойцы ООС огонь в ответ не открывали

За минувшие сутки, 7 августа, на участках ответственности подразделений Объединенных сил было зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вражеские неприцельные выстрелы из стрелкового оружия раздавались возле Новолуганского.

Такие данные обнародовал пресс-центр штаба ООС.

Еще по одному разу противник выстрелил из подствольного гранатомета неподалеку Шумив, а из автоматического станкового гранатомета - вблизи Травневого.

Отмечается, что выстрелы были провокационными, поэтому украинские военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали.

Кроме того, еще два нарушения со стороны противника отмечены вблизи временно неподконтрольных населенных пунктов Уживка и Золотое-5. На этих участках фронта враг проводил инженерные работы вопреки договоренностям, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала текущих суток, 8 августа, на участках ответственности подразделений ОС обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано. Среди личного состава боевых потерь и ранений нет.

Напомним, в Генштабе Вооруженных сил Украины прокомментировали одиночные нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупантов; Хомчак заявил, что такие нарушения можно даже не считать.

Кроме того, Украина идентифицировала более 100 иностранных наемников, воюющих на Донбассе на стороне оккупационных сил; среди иностранных "легионеров" граждане Германии, Нидерландов, Испании, Италии и других европейских стран.