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Окупанти за добу тричі порушили "тишу" на Донбасі

Донбас, Субота 08 серпня 2020 07:20
Окупанти за добу тричі порушили "тишу" на Донбасі
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Бійці ООС вогонь у відповідь не відкривали

За минулу добу, 7 серпня, на ділянках відповідальності підрозділів Об'єднаних сил було зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, ворожі неприцільно постріли зі стрілецької зброї лунали біля Новолуганського.

Такі дані оприлюднив прес-центр штабу ООС.

Ще по одному разу противник вистрілив з підствольного гранатомета неподалік Шумів, а з автоматичної станкового гранатомета - поблизу Травневого.

Відзначається, що постріли були провокаційними, тому українські військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, ще два порушення з боку противника відзначені поблизу тимчасово непідконтрольних населених пунктів Ужівка і Золоте-5. На цих ділянках фронту ворог проводив інженерні роботи всупереч домовленостям, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

З початку поточної доби, 8 серпня, на ділянках відповідальності підрозділів ОС обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Серед особового складу бойових втрат і поранень немає.

Нагадаємо, у Генштабі Збройних сил України прокоментували поодинокі порушення перемир'я на Донбасі з боку окупантів; Хомчак заявив, що такі порушення можна навіть не рахувати.

Крім того, Україна ідентифікувала понад 100 іноземних найманців, які воюють на Донбасі на боці окупаційних сил; серед іноземних "легіонерів" громадяни Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Італії та інших європейських країн.

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