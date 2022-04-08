Оккупанты за сутки почти полсотни раз обстреляли Харьков и район: 15 пострадавших

Российско-оккупационные войска за минувшие сутки обстреляли около полусотни раз Харьков и район. По состоянию на утро известно о 15 пострадавших.

"За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли около 48 ударов из артиллерии, минометов, танков и РСЗО по районах Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, Центра города, в Дергачах. По состоянию на сейчас в Харькове и районе - 15 пострадавших", - написал Синегубов.

По его словам, ночью в результате обстрелов оккупантов был существенно поврежден газопровод, сейчас на месте работают аварийные бригады и пытаются ликвидировать последствия.

"Бои продолжаются в Изюмском направлении, в этом районе продолжаем эвакуационные мероприятия, в частности из Барвенково и Лозовой", - отметил Синєгубов.

Он добавил, что в пункты выдачи в Харькове и в общины области доставляется гуманитарная помощь. Ее можно получить бесплатно в отделениях "Новой почты" и "Укрпочты".

Напомним, недавно глава Харьковской ОВА рассказал, что оснований для эвакуации местных жителей Харькова нет.

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