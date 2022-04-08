Окупанти за добу майже півсотні разів обстріляли Харків та район: 15 постраждалих

Російсько-окупаційні війська за минулу добу обстріляли близько півсотні разів Харків та район. Станом на ранок відомо про 15 постраждалих.

"За минулу добу російські окупаційні війська нанесли близько 48 ударів із артилерії, мінометів, танків та РСЗВ по районах Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, Центру міста, у Дергачах. Станом на зараз у Харкові та районі - 15 постраждалих", - написав Сінєгубов.

За його словами, вночі внаслідок обстрілів окупантів було суттєво пошкоджено газопровід, наразі на місці працюють аварійні бригади та намагаються ліквідувати наслідки.

"Бої тривають в Ізюмському напрямку, у цьому районі продовжуємо евакуаційні заходи, зокрема із Барвінкового та Лозової", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що до пунктів видачі у Харкові та до громад області доставляється гуманітарна допомога. Її можна отримати безкоштовно у відділеннях "Нової пошти" та "Укрпошти".

Нагадаємо, нещодавно голова Харківської ОВА розповів, що підстав для евакуації місцевих жителів Харкова нема.

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